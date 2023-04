La storia delle scommesse è iniziata con le corse dei cavalli. È stata la prima disciplina sportiva in cui i bookmaker hanno iniziato ad accettare previsioni. Tuttavia, è passato molto tempo e le tecnologie sono cambiate. Oggi gli scommettitori hanno la possibilità di piazzare scommesse ippiche online.

Per tradizione, le corse dei cavalli rimangono in cima alle classifiche dei bookmaker. Anche se questa disciplina sportiva non è la più facile da prevedere, attira l’attenzione.

L’essenza dell’ippica

Prima di iniziare a scommettere, bisogna capire che le scommesse ippiche sono diverse da quelle di altre discipline. Qui viene utilizzato un algoritmo diverso. Si tratta di uno sport individuale, ma qui competono più di due avversari. A differenza delle scommesse di gruppo, ogni partecipante gareggia per se stesso. Pertanto, si tratta di un terzo tipo di evento sportivo.

Caratteristiche delle scommesse ippiche online

Grazie al numero di partecipanti, è possibile scommettere su più risultati. Tradizionalmente, i bookmaker offrono quote elevate per le corse dei cavalli. Tuttavia, si noti che sono dinamiche e cambiano frequentemente. Pertanto, gli scommettitori dovrebbero monitorare le quote per avere la possibilità di fare pronostici con quote elevate.

Tipi di scommesse ippiche sulle scommesse sportive online

I bookmaker online offrono una linea di mercati piuttosto diversificata. Gli scommettitori possono puntare sulle seguenti scommesse ippiche:

– vincitore o perdente. Un cavallo che sarà il primo o, viceversa, non manterrà la distanza;

– Il “posto” è una scommessa che implica che il cavallo prenderà uno dei posti in palio;

– Il “pronostico” è una previsione in cui gli scommettitori indovinano il primo e il secondo cavallo che terminerà la corsa;

– La scommessa “treble” è simile al “forecast”, ma in questo caso vengono indovinati 3 cavalli. Si tratta quindi di un tipo di scommessa più complicato.

– Il “duello” è una scommessa su quale cavallo di due avversari finirà per primo.

– Il termine “finish” implica che il cavallo manterrà la distanza fino alla fine.

Ogni bookmaker ha anche scommesse specifiche e linee più ampie. Tuttavia, le opzioni sopra menzionate sono quelle classiche per le corse dei cavalli.

Parametri chiave da valutare prima di fare scommesse sulle corse di cavalli

Il risultato della gara è influenzato da molteplici fattori. Prestare particolare attenzione ai seguenti criteri:

– l’esperienza di un fantino nelle corse;

– il peso del cavallo;

– il tipo di gare e la durata della distanza;

– tempo;

– (alcuni cavalli mostrano risultati diversi a seconda del tipo di superficie);

– l’altezza delle barriere.

Consigli su come rendere più redditizie le scommesse sulle corse dei cavalli

Se volete fare scommesse ippiche, assicuratevi di studiare alcuni principi di previsione. I consigli elencati di seguito vi aiuteranno a rendere i pronostici più fondati e ad analizzare meglio la situazione in un ippodromo:

1. Studiate le statistiche di ogni cavallo. I bookmaker offrono statistiche dettagliate sui loro siti web. Vi si possono trovare informazioni sui risultati precedenti e sullo stato fisico.

2. Prestare attenzione alle distanze che il cavallo percorre abitualmente.

3. Considerare la data dell’ultima corsa. I velocisti hanno bisogno di una pausa tra le partenze. È quindi auspicabile che il cavallo riposi per almeno un mese. I manzi, invece, non hanno bisogno di molto riposo tra una gara e l’altra.

4. Cercate di utilizzare le scommesse gratuite per scoprire i principi delle scommesse online, se siete agli inizi della vostra carriera.

5. Allocare i fondi in modo efficace e, in nessun caso, utilizzare l’intera puntata. Solo il 12%-14% può essere utilizzato per le scommesse attive.

6. Utilizzate le strategie solo se avete capito come funzionano. Diverse strategie sono efficaci nelle corse dei cavalli. Tuttavia, non utilizzatele se non siete esperti in materia.

Le corse dei cavalli sono molto popolari. Questa disciplina sportiva è offerta da tutti i siti web di scommesse sportive. I bookmaker offrono quote generose e linee ampie. Se a questo elenco aggiungete le scommesse gratuite e l’accesso mobile, otterrete tutti gli strumenti per fare pronostici in modo comodo, divertente e redditizio.