Girona-Real Madrid, le probabili formazioni e dove vederla

Il Real ospite del Girona

Real Madrid ospite del Girona nella 31esima giornata de LaLiga, questa sera alle 19.30 allo stadio Montilivi di Girona. Blancos secondi, a quota 65 punti, cercano altri tre punti per consolidare la posizione in classifica, soprattutto a seguito della sconfitta dell’Atletico Madrid, ora lontano ben 5 punti. Il Girona, invece, è attualmente all’undicesimo posto in classifica con 38 punti, con 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Il match sarà visibile in esclusiva DAZN.

Le probabili formazioni: