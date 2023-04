“Si devono preoccupare sia Lazio che Roma per le vittorie delle milanesi. E ora ritorna l’Atalanta. Può succedere di tutto in questa lotta balorda“. Sono queste le parole di Stefano Impallomeni, giornalista di Sky Sport, che spiega come si siano riaperti i giochi per la Champions League dopo le vittorie di Milan, Inter e Atalanta.