Roma, allarma in difesa: contro il Milan sarà rivoluzione

Guai in vista per la Roma e per Mou

Josè Mourinho perde 3-1 sul campo dell’Atalanta, ma le notizie peggiori potrebbe riceverle dall’infermeria nelle prossime ore dopo gli infortuni di Dybala e Llorente. L’argentino ha un fastidio all’adduttore e come se non bastasse anche una caviglia gonfia, per via del fallo subito da Palomino, mentre per lo spagnolo di prospetta un lungo stop a causa di un forte stiramento alla coscia sinistra.

Roma, poche soluzioni per Mourinho

L’assenza di Smalling è la più pesante di tutte da digerire per non parlare di Diego Llorente, infortunatosi ieri nella sfida contro l’Atalanta. Contro il Milan, mister Mourinho, avrà a disposizione solo Mancini, Ibanez e Kumbulla: ma la soluzione più plausibile potrebbe essere l’arretramento in difesa di Bryan Cristante.