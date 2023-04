Atletico Madrid-Mallorca, le probabili formazioni e dove vederla

Gli uomini di Simeone per riscattare la sconfitta contro il Barça

Al Wanda arriva il Mallorca

Cholchoneros ospitano il Mallorca, questa sera, alle 19.30, al Wanda Metropolitano di Madrid. La formazione di Simeone, reduce dalla sconfitta contro il Barcellona, dovrà riprendere la marcia verso la conquista di un posto per la prossima UEFA Champions. Di fronte ai Cholchoneros, il Mallorca, decimo in classifica con 40 punti. Il match sarà disponibile in esclusiva DAZN.

Le probabili formazioni:

Atletico Madrid – Oblak; Witsel, Gimenez, Mario Hermoso; Molina, Marcos Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; Morata, Griezmann

Mallorca – Rajkovic; Sanchez, Valjent, Copete, Hadzikadunic, Pablo Maffeo; Manu Morlanes, Baba, Lee Kang-in; Muriqi, Ndiaye