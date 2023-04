Calciomercato Inter, cercasi italiani: Retegui e non solo

Dopo una stagione particolare, con il raggiungimento della semifinale di Champions League, ma con il momentaneo sesto posto in campionato, l’Inter sta pensando al futuro: Giuseppe Marotta, infatti, starebbe valutando alcuni calciatori italiani che potrebbero essere all’altezza di vestire la maglia nerazzurra. Un cambio di programmazione che potrebbe essere interessante, in quanto i giovani italiani ci sono ma i club sembrerebbero restii a puntarci. Tra questi, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe Mateo Retegui, convocato da Roberto Mancini in Nazionale, che attualmente milita al Tigre: il centravanti italo-argentino potrebbe essere una soluzione nel caso in cui Romelu Lukaku non dovesse restare alla Pinetina.

Inter, da Frattesi a Zaniolo: ecco chi potrebbe vestire la maglia nerazzurra

Oltra a Retegui, un altro nome su cui i nerazzurri potrebbero valutare è quello di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che è al centro del mercato, conteso anche da Roma e Juventus. Un altro prospetto interessante è Baldanzi, il quale milita nell’Empoli che, data la giovane età, avrebbe molte squadre su di lui, tra cui il Napoli. Oltre a Vicario e Scalvini, di cui si è parlato già in questi giorni, le ultime due piste porterebbero a Scamacca e Zaniolo: il primo non sta vivendo un buon momento nel West Ham, ma la sue qualità non sono messe in discussione, mentre il secondo si sta rilanciando al Galatasaray, dove è approdato nella sessione invernale. Nei prossimi capiremo chi tra questi vestirà la maglia dell’Inter.