Calciomercato Inter, l’imprevisto che stravolge i piani di Zhang

Con il campionato che si accinge ad entrare nella fase conclusiva, le rispettive società sono sempre più indaffarate per il discorso mercato. L’Inter è una di queste. I nerazzurri nella prossima stagione avranno obbligatoriamente necessità di rinforzare il reparto d’attacco. Con il discorso Lukaku ancora da risolvere, Dzeko e Correa dati come uscenti, va da sé che il discorso attaccanti riveste una priorità imprescindibile. Purtroppo per mister Zhang adesso poi ci si mette anche una brutta notizia proveniente proprio dalla Bundesliga, campionato nel quale i nerazzurri seguono da tempo un loro obiettivo di mercato ossia Marcus Thuram.

Calciomercato Inter, la dirigenza rivaluta il tutto

Il figlio d’arte del ben più noto Lilian Thuram, a quanto pare ha subito un infortunio all’adduttore che lo terrà letteralmente fermo almeno fino alla fine stagione. Marcus e il Borussia Monchengladbach, squadra nella quale gioca, con ogni probabilità, non proseguiranno il loro cammino insieme. L’attaccante francese andrà in scadenza il prossimo giugno, diventando di fatto un calciatore a parametro zero. Un’occasione questa che così come ha attirato l’Inter, ha fatto gola anche a molte altre squadre europee, italiane e non. La Juventus per esempio avrà da risolvere il problema Vlahovic e poi in base alle decisioni che verranno prese valuterà se tentare l’assalto a Thuram. Ma forse da chi realmente i nerazzurri dovrebbero vedersi sono Psg e Manchester City, società decisamente più abbienti dal punto di vista economico. Il problema però adesso non è rappresentato tanto dalla concorrenza quanto perlopiù da questo infortunio che ha colpito il francese. L’Inter avrà necessariamente bisogno di avere attaccanti pronti e in forma per il prossimo campionato e forse data la circostanza ora la punta figlio d’arte, potrebbe non rappresentare più tale soluzione. Thuram, come avviene in questi episodi, dovrà sottoporsi ad un programma graduale di riabilitazione il che farebbe slittare la possibilità di essere utilizzato da mister Inzaghi. La dirigenza nerazzurra dovrà obbligatoriamente decidere se puntare ancora su di lui o spostare l’attenzione altrove.