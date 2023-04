Calciomercato Juventus, Allegri vuole due italiani: si riapre la sfida con l’Inter?

Nel mezzo di una stagione particolare, la Juventus sta riuscendo a tenere i nervi saldi: i bianconeri si trovano al terzo posto della classifica, anche se non possono ancora programmare il futuro per via delle questioni extracampo. Nonostante ciò, Massimiliano Allegri, nonostante i mugugni dei tifosi che non sopportano il modo in cui gioca la propria squadra, sembrerebbe avre il posto ben saldo: la dirigenza della Vecchia Signora, infatti, starebbe impostando il mercato in base alle esigenze del tecnico livornese.

Juventus, l’interesse per Vicario e Scalvini infiammano il mercato

In virtù di ciò, Massimiliano Allegri avrebbe chiesto alla dirigenza della Juventus due italiani che si stanno mettendo in mostra in Serie A: si tratterebbe di Guglielmo Vicario e di Giorgio Scalvini, i quali, però, non sono seguiti solamente dai bianconeri. Dopo la vicenda Bremer dello scorso anno, nella sessione estiva del calciomercato, che partirà il primo luglio, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, vi potrebbe essere un nuovo duello con l’Inter per i due calciatori che militano rispettivamente all’Empoli e all’Atalanta, in quanto la Vecchia Signora vorrebbe tornare a creare un blocco italiano che negli scorsi anni ha dato molte soddisfazioni. Nei prossimi mesi vedremo chi la spunterà.