Calciomercato Juventus, nuova idea per l’attacco: Cherubini ci prova

La Juventus tornerà in campo stasera contro l’Inter, nella sfida di Coppa Italia, che definirà la prima finalista. Intanto si comincia a pensare al mercato, dove bisognerà monetizzare con gli esuberi per cercare di formare la rosa del futuro. Oltre al discorso degli esuberi, i bianconeri, potrebbero decidere di sacrificare un pezzo importante come Dusan Vlahovic. L’attaccante non riesce ad esprimersi al meglio e con l’arrivo di un’offerta monstre, il serbo potrebbe partire.

Juventus, occhi su Okafor

Tra gli attaccanti graditi alla Juventus per rinnovare il reparto in vista della prossima stagione, ci sarebbe anche Noah Okafor, punta classe 2000 del Salisburgo e della nazionale svizzera.