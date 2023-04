Calciomercato Juventus, Paredes non verrà riscattato | Ecco perchè

Sono ore calde in casa Juventus. Dopo la riassegnazione dei quindici punti tolti in precedenza per la questione riguardante il caso plusvalenze adesso la Vecchia Signora si trova al terzo posto, dietro ad un irraggiungibile Napoli e alla Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri è quindi ora nel pieno della corsa alla Champions League, e tra poche settimane dovrà sfidare il Siviglia nella semifinale d’andata di Europa League. Inoltre la Juventus è prossima alla sfida di ritorno, sempre in semifinale, contro l’Inter in Coppa Italia. Le prossime sfide saranno quindi importantissime per la valutazione finale della stagione dei bianconeri, fin qui piuttosto deludente. La società, composta dal presidente Gianluca Ferrero e dal direttore generale Maurizio Scanavino, è però già all’opera da parecchie settimane per svolgere le prassi inerenti ai rinnovi contrattuali. Rabiot, Di Maria, Milik, Cuadrado, Alex Sandro, Pinsoglio e Paredes sono infatti tutti accomunati dal fatto che il loro contratto scadrà il prossimo 30 giugno e, al che, non saranno più di possesso bianconero. Leandro Paredes è uno dei nomi di questa lista. La Juventus detiene sull’argentino il diritto di riscatto accordato con il PSG ma sembrerebbe che Allegri e la dirigenza non vogliano esercitarlo. Il giocatore tornerà così molto probabilmente a Parigi, dove non rimarrà ma si cercherà per lui una nuova meta. Nelle ultime ora sembrerebbe che il Galatasaray sia molto interessato al campione del mondo.

Calciomercato Juventus, Paredes vicino all’addio, il Galatasaray ci prova

Poco spazio, poche partite giocate e un rapporto con Allegri mai sbocciato e, anzi, molto teso e poco amichevole. Quello che ci si poteva aspettare da Leandro Paredes una volta acquistato – in prestito con diritto di riscatto – dalla Juventus nella scorsa estate dal Paris Saint Germain, era molto di più. Per questi molteplici fattori la permanenza del centrocampista argentino ex Roma sembra infattibile e a fine stagione farà di conseguenza ritorno a Parigi. Anche il suo vecchio club molto probabilmente non punterà più su di lui – trapelano delle voci che Mbappé non veda di buon occhio una sua possibile permanenza a Parigi – e quindi sono molti i club che si sono fatti avanti per entrare nella trattativa legata al giocatore. Sarebbe soprattutto il Galatasaray a voler puntare su Paredes per la prossima stagione. L’attaccante del club turco è, peraltro, Mauro Icardi, compagno sia di nazionale che al PSG di Paredes. Una cosa pare quindi ormai certa: il futuro di Paredes è sempre più lontano da Torino.