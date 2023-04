Calciomercato Juventus, quando l’investimento non frutta

In casa Juventus, non c’è davvero un attimo di pace. Travolta dallo scandalo stipendi che di fatto ancora sta tenendo banco in questi giorni, dirigenza e tifoseria convengono su un dato pressoché fattuale e indiscusso: l’attacco bianconero è uno, se non il più fallimentare che ci sia mai stato. A stabilire ciò sono i dati. La società torinese ha speso ben 150 milioni per il reparto avanzato eppure le aspettative sono state deluse. Vuoi per infortuni e vuoi per prestazioni deludenti, ancora oggi la squadra ha un’evidente difficoltà nell’andare in rete. Sicuramente Chiesa e Milik sono giustificati per i rispettivi infortuni, ma Kean che con le sue prestazioni altalenanti non ha mai realmente convinto e soprattutto Vlahovic, di alibì ne hanno ben pochi. Soprattutto il serbo costato ben 80 milioni è forse quello meno difendibile di tutti.

Calciomercato Juventus, le prossime mosse della vecchia signora

Chi invece ha dato dimostrazione di grande maturità e responsabilità, è stato Di Maria. L’argentino infatti, dopo il mondiale vinto con la sua Argentina, ha letterlamente preso per mano la squadra trascinandola a suon di prestazioni eccelse, a ritrovare le vittorie. Con ogni probabilità quindi si ripartirà proprio da lui nel costruire l’attacco per il futuro. Vlahovic è pressochè certo di lasciare Torino, magari con destinazione Premier, campionato questo che ospita moltissimi suoi estimatori, mentre con Milik e Kean è ancora tutto in divenire. Forse oltre a Di Maria, l’altro attaccante per il quale la sua permanenza è data per certa è Federico Chiesa. Una cosa però appare chiara: indubbiamente sul versante d’attacco cambiamenti ce ne saranno.