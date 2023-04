Calciomercato Lazio, distanza tra domanda e offerta per Zaccagni | I dettagli

In casa Lazio si continua a pensare al futuro di Mattia Zaccagni. Il calciatore vuole restare in biancoceleste anche se il presidente Lotito è pronto a offrire 2,2 milioni di euro fino al 2027 contro la richiesta di 3 milioni di euro del calciatore ex Hellas Verona. Questo è il punto fatto da “Il Corriere dello Sport”, che però aggiunge che un accordo verrà trovato vista la volontà da entrambe le parti.