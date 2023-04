Calciomercato Lazio, la Juventus tenta lo scippo: le ultime

I bianconeri tentano il colpaccio per il dopo Szczesny

La Lazio da tempo sta cercando dei profili giovani e talentuosi da inserire nella rosa del futuro. Oltre alle richieste di mister Sarri, ovvero il terzino sinistro ed il vice-Immobile, i biancocelesti devono pensare anche ad altri ruoli, come per esempio il secondo portiere. Maximiliano, con ogni probabilità, lascerà la Capitale nella sessione estiva, visto che non è mai piaciuto a Sarri. L’obiettivo rimane Carnesecchi, ma si dovrà battere la concorrenza di un altro club di Serie A, la Juventus.

Lazio, bianconeri decisi su Carnesecchi

La dirigenza bianconera si è inserita nella corsa per arrivare a Carnesecchi. L’infortunio di Szczesny di qualche settimana fa, ha fatto suonare il campanello d’allarme in società, che sta cercando subito una valida ed economica alternativa. Il portiere di proprietà dell’Atalanta è fortemente richiesto dalle big italiane.