Calciomercato Lazio, Sarri vuole un mercato all’altezza: gli obiettivi in caso di Champions League

Dopo una stagione che sta vedendo la sua squadra tra le prime della classe, Maurizio Sarri, in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ha chiesto ai dirigenti della Lazio un mercato all’altezza. Per questa ragione Tare e Lotito si starebbero muovendo per rinforzare la rosa biancoceleste: il tecnico toscano avrebbe chiesto calciatori dal reparto mediano in su.

Lazio, da Zielinski a Rafa Silva: gli obiettivi per la prossima stagione

Grandi manovre in casa Lazio, dunque, per il prossimo mercato: in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, Lotito e Tare non vogliono farsi trovare impreparati. Per questa ragione si starebbero muovendo per accontentare Maurizio Sarri: secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi, il tecnico toscano vorrebbe dei rinforzi dal centrocampo in su. L’obiettivo principale per il rpearto mediano è Zielinski, il quale ha il contratto in scadenza a giugno 2023, ma non sarebbe il solo: i biancocelesti starebbero monitorando anche Loftus Cheek, Baldanzi e Frattesi; un altro calciatore che potrebbe arrivare a parametro zero è Uribe, attualmente in forza al Porto. Per il reparto offensivo, invece, Sarri sogna Mariano Diaz e Rafa Silva, ma nel caso non si dovessero raggiungere questi obiettivi avrebbe chiesto di virare su Hudson Odoi, in forza al Chelsea, e su Domenico Berardi. Per il vice Immobile, invece, se non si dovesse riuscire a prendere l’attaccante del Real Madrid, l’alternativa sarebbe Pinamonti.