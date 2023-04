Calciomercato Milan, offerto un attaccante dalla Premier | I dettagli

Il Milan vuole potenziare il reparto di attacco per la prossima stagione, a cominciare dagli esterni alti: la permanenza di Leao è ancora incerta, ma Maldini e Massara si stanno già muovendo per individuare profili interessanti da consegnare a Stefano Pioli. Nelle ultime ore un nome in orbita rossonera è quello di Nelson dell’Arsenal.

Calciomercato Milan, offerto Nelson ai rossoneri

Come riportato da calciomercato.com, Nelson è da tempo in trattativa con l’Arsenal per un rinnovo di contratto che non si sta ancora concretizzando e, con un contratto in scadenza 30 giugno 2023, ovvero a fine stagione, con il suo entourage ha iniziato a guardarsi attorno per la possibilità di un trasferimento a parametro zero. I suoi agente lo hanno quindi offerto al Milan che sta seriamente prendendo in considerazione l’affare, ma soltanto nel caso in cui non si concretizzasse il rinnovo con i Gunners.