Calciomercato Milan, tre i possibili sostituti di Ibrahimović | Tutti i nomi

Dopo la vittoria contro il Lecce e la sconfitta della Roma al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, il Milan si trova momentaneamente al quarto posto in classica. L’obiettivo numero uno dei rossoneri è ovviamente quello di poter giocare anche il prossimo anno la Champions League e per poterlo fare Pioli e i suoi uomini devono a tutti i costi rientrare tra le prime quattro squadre del campionato. Ciò permetterebbe al Diavolo non solo di poter disputare per la quarta volta consecutiva la Coppa dei Campioni, ma anche di avere delle entrate economiche molto importanti. Fiduciosi quindi che l’obiettivo possa esser centrato, a Casa Milan Paolo Maldini e Frederic Massara sono già al lavoro in ottica mercato. L’anno prossimo saranno infatti molti i giocatori che in prestito o a titolo definitivo abbandoneranno il Milan, soprattutto nel reparto d’attacco. Ormai l’addio di Ibrahimović è quasi certo ma anche Origi sembrerebbe sempre più destinato a partire e a lasciare Milano dopo una sola stagione in rossonero. Per questi motivi Maldini e Massara avrebbero già individuato due plausibili nomi per l’attacco del Milan della prossima stagione. I nomi finiti nel taccuino dei dirigenti sarebbero quelli di Boulaye Dia e Marko Arnautović. E poi c’è sempre quello di Scamacca.

Calciomercato Milan, il punto su Dia

Boulaye Dia è alla sua prima stagione in Serie A ma ha già dimostrato di essere un attaccante di altissimo livello e si è subito adattato al nostro campionato. L’attaccante senegalese è attualmente in carica alla Salernitana ma è ancora di proprietà del Villarreal. Non scordiamoci che con il ‘Sottomarino Giallo’ Dia ha disputato anche la semifinale della scorsa Champions League e nel 2022 si è candidato campione d’Africa con il Senegal. Dia è quindi un giocatore che vanta un’ottima esperienza e ciò lo dimostra il fatto che fin qui ha già messo a referto ben 11 gol e mandato alla rete 6 volte i suoi compagni. Il club granata se vorrà riscattare il giocatore dovrà versare al Villarreal 12 milioni di euro e, a quel punto, il Milan sarebbe pronto a piombare sul giocatore.

La situazione Arnautović

L’altro giocatore che sarebbe finito sotto i riflettori della dirigenza del Diavolo è proprio Marko Arnautović. Su di lui le voci sono ancora più insistenti e forti perché secondo le ultime indiscrezioni, Maldini e Massara avrebbero già messo una vera e propria ipoteca sull’austriaco. Il 34enne ha una buonissima conoscenza del nostro campionato e per portarlo a vestire la maglia rossonera il Milan dovrebbe fare uno sforzo economico veramente minimo visto che il Bologna lo lascerebbe partire anche per un indennizzo economico inferiore ai 5 milioni di euro. L’ex Inter potrebbe sostituire molto bene Ibrahimović per caratteristiche e sacrificio ed inoltre il suo stipendio, poco rilevante, non andrebbe a gravare sul bilancio rossonero.