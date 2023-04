Calciomercato Milan, un top player alla corte di Pioli

Una notizia recentissima vorrebbe presi i contatti da Milan e Manchester United per discutere su Harry Maguire, centrale difensivo dei Red Devils. Il trentenne inglese ultimamente si è reso protagonista di alcuni errori difensivi piuttosto gravi che di fatto gli hanno fatto perdere il primato gerarchico nelle scelte di Erik ten Hag, preferendogli Varane e Lisandro Martinez. Ciò nonostante le qualità del roccioso difensore restano indiscusse ma ora vuoi per questo calo prestazionale, il diretto interessato sta diventato un po’ insofferente all’ambiente di Manchester. A tal proposito Maldini e Massara già sono all’opera per tentare il colpo.

Calciomercato Milan, non solo i rossoneri sull’inglese

Ovviamente però un’occasione del genere non poteva che attirare anche altre pretendenti per la corsa ad aggiudicarsi Maguire. Tra loro ci sono anche Inter e Juventus. Il difensore venne acquistato per 87 milioni dal Manchester, ma nonostante le ultime deludenti prestazioni, il suo cartellino resta comunque ancora alto. Motivo per il quale la soluzione più logica sembrerebbe il prestito che permetterebbe al club interessato di poter utilizzare il trentenne e ai Red Devils di non ritrovarselo per l’intera stagione successiva a sedere in panchina tra malumori e nervosismi reciproci.