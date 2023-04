Calciomercato Roma, il Barcellona punta il top player giallorosso

L’impatto di Paulo Dybala è stato devastante in senso positivo nella Roma: l’argentino fin qui ha trascinato i giallorossi a suon di gol e assist, attirando su di sè ovviamente l’interesse dei top club europei che sondano il terreno per convincere la Joya a lasciare Roma. L’ultimo club in ordine di tempo è il Barcellona.

Calciomercato Roma, il Barcellona interessato a Dybala

Secondo quanto riporta il portale spagnolo Fichajes.net, il Barcellona starebbe guardando in casa Roma, osservando in particolare la situazione che riguarda Paulo Dybala. L’ex Juventus è un obiettivo di vecchia data dei catalani, ma dopo l’ottima stagione in giallorosso è tornato nei radar blaugrana. La bassa clausola presente nel contratto dell’argentino potrebbe essere un’occasione da non perdere per il Barça, visti anche i parametri finanziari da rispettare.