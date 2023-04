Calciomercato Roma, un rinforzo per la mediana: Pinto ci prova

La Roma di Mourinho sta dimostrando di avere tanti problemi in tutti i reparti ma, specialmente, a centrocampo. Cristante è l’unico che sta tenendo fede alle prestazioni, mentre gli altri sembrano non essere all’altezza del gioco impegnativo del tecnico lusitano. Il capitano, Lorenzo Pellegrini, sta dimostrato di essere solamente un buon giocatore e niente di più, perciò non si può fare affidamento su di lui, mentre gli altri restano giocatori di medio-basso livello. Tiago Pinto dovrà rinnovare tutto il reparto ma soprattutto sfoltire la rosa.

Roma, Pinto vuole Kamada

Il ds della Roma, Tiago Pinto, ha messo gli occhi sul centrocampista dell’Eintracht Francoforte, Daichi Kamada. Il centrocampista giapponese è protagonista di una grandissima stagione, dove fin qui, ha collezionato già 7 reti e 5 assist. A giugno andrà in scadenza, ma attenzione all’ombra del Borussia Dortmund