Chelsea-Brentford, probabili formazioni e dove vederla

Brentford ospite del Chelsea

Il Chelsea ospita il Brentford, nella 33esima giornata di Premier League, questa sera, alle 20.45 a Stamford Bridge. Blues, in momento negativo, non trovano la vittoria dalla trasferta contro il Leicester dello scorso 11 marzo. Attualmente, la formazione di Lampard – che dal suo ritorno sulla panchina dei Blues ha collezionato quattro sconfitte su quattro, tra campionato e Champions – è ferma all’undicesimo posto con 39 punti, posizione ben lontana dalle attese della vigilia, e cercherà di ottenere i tre punti davanti ai propri tifosi, per dare loro segnali di ripresa. Al decimo posto c’è il Brentford, proprio davanti al Chelsea, con 44 punti, in stato di forma simile e che manca i tre punti dal 15 marzo. Il match non sarà visibile in diretta.

Le probabili formazioni:

CHELSEA (3-5-1-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Fofana; James, Kantè, Fernandez, Kovacic, Cucurella; Gallagher; Havertz. Allenatore: Frank Lampard.

BRENTFORD (4-3-3): Raya; Hickey, Mee, Pinnock, Henry; Janelt, Norgaard, Jensen; Mbeumo, Toney, Schade. Allenatore: Thomas Frank.