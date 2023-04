DiMarco regala la finale all’Inter. Juventus senza anima!

L’Inter va in finale di Coppa Italia

L’Inter batte con il minimo sforzo una Juventus evanescente che ha creato ben pochi grattacapi alla difesa nerazzurra, attacco bianconero che non è mai stato pericoloso, scelta dell’undici iniziale fatta da Allegri molto discutibile.

La cronaca

L’Inter inizia subito bene ed al 15′ passa in vantaggio, passaggio smarcante di Barella e DiMarco all’altezza del dischetto non ha problemi con un tocco d’esterno a battere Perin. Dopo sei minuti ci prova Lautaro, ma il pallone esce di poco a lato. L’unica occasione per la Juventus è sui piedi di Kostic, ma il suo tiro è mandato in angolo da Onana. Subito Juventus pericola al 50′ con un bel tiro da fuori di Locatelli, anche se Onana è attento. Bel tiro di Di Maria a giro al minuto 77′, ma il pallone è centrale e facile preda di Onana.

Il tabellino

Inter-Juventus 1-0

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella (21′ st Brozovic), 20 Calhanoglu (37′ st Gagliardini), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (32′ st Gosens); 9 Dzeko (21′ st Lukaku), 10 Lautaro (32′ st Correa). A disp.: 21 Cordaz, 40 Botis, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 77 Brozovic, 90 Lukaku. All. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-1-1): 36 Perin; 3 Bremer, 19 Bonucci (21′ st Danilo), 12 Alex Sandro; 2 De Sciglio, 25 Rabiot, 5 Locatelli (17′ st Paredes), 20 Miretti (33′ st Pogba), 17 Kostic (1′ st Milik); 22 Di Maria; 7 Chiesa. A disp.: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio, 6 Danilo, 10 Pogba, 14 Milik, 15 Gatti, 24 Rugani, 30 Soule, 32 Paredes, 43 Iling-Junior, 44 Fagioli. All. Allegri

Reti: 14′ pt Dimarco

Ammonizioni: Locatelli