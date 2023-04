Grande giornata al Fantacalcio per Lukaku e Leao mentre Rui Patricio finisce in castigo

Nel trentunesimo turno tornano in coppia a livelli straordinari i “milanesi” Lukaku e Leao che sbaragliano la concorrenza. Molto negativa la giornata di alcuni portieri tra i quali spicca il romanista Rui Patricio. Vediamo com’è andata ruolo per ruolo

PORTIERI – Torna titolare e timbra il cartellino di migliore di giornata come ai vecchi tempi il capitano dell’Inter Samir Handanovic che tiene la porta imbattuta e si guadagna un bel 6,5. Stessa media per l’altro “vecchietto” Ochoa, ormai un protagonista assiduo di questa rubrica. A livello di prestazione molto bene anche Carnesecchi, Di Gregorio, Ravaglia, Zoet e Montipo’, penalizzati però, a vario titolo, dalle reti incassate. Due dei tre gol subiti dalla Roma a Bergamo gravano sulle spalle di Rui Patricio; per lui un secco 4 in pagella che diviene un “imbattibile” 1 di fantamedia. Appena sopra il viola Terracciano ed il solito Consigli, pure loro non esenti da colpe, che vedono il loro 5 diventare 2 a seguito dei tre palloni raccolti in fondo al sacco. Anche Provedel stavolta finisce dietro alla lavagna con il suo 4 di fantamedia a seguito della paperella che regala i tre punti al Torino.

DIFENSORI – Tre difensori si dividono il gradino più alto del podio grazie alle loro prestazioni alle quali aggiungono una rete: sono Toloi, Pirola e Perez, tutti con un bel 10 di fantamedia. A livello modificatori, ma non portatori di bonus, da sottolineare il rendimento di Buongiorno e Schuurs, che blindano la difesa granata e meritano un bel 7, ma anche Faraoni e Gyomber che toccano rispettivamente quota 7,5 e 8 associando un assist (e un giallo per quanto riguarda il veronese) al loro 7 di media. Spesso tra i migliori, finisce stavolta dietro la lavagna: 5 di media e ammonizione portano Posch al 4,5 che ne fanno il peggiore di giornata nel ruolo al pari di Bianchetti, Sernicola, Ismajli, Martinez Quarta, Ruan e il solito Ibanez.

CENTROCAMPISTI – Il fisico non sempre ne sostiene il talento, ma quando sta bene Verdi si dimostra davvero imprendibile e spesso decisivo. La sua doppietta oltre a rilanciare in maniera pesante le possibilità di salvezza dell’Hellas Verona ne fanno il migliore di giornata nel ruolo con un invidiabile 14 (8 + 6). Alle sue spalle il promettentissimo Samardzic che con un gol ed un assist si arrampica fino all’11 di fantamendia. Si fermano a quota 10 Pasalic, tornato al gol dopo tempo immemore, Lorenzo Pellegrini, alla terza marcatura consecutiva in pochi giorni, Coulibaly e Ilic. Il “mondiale” Amrabat, complice un’ammonizione, finisce dietro alla lavagna, al pari di Matheus Henrique, con il suo 4,5 di fantamedia. Poco meglio Orsolini, Schouten, Benassi, Barak, Milinkovic – Savic, Luis Alberto, Winks, e Lopez, tutti con una votazione pari a 5.

ATTACCANTI – Finalmente Lukaku! Il gigante d’ebano sbanca la trentunesima giornata tornando al gol su azione che mancava addirittura dal turno inaugurale del torneo e ne realizza addirittura 2. Per lui un lusinghiero 8 che diventa 15 di fantamedia grazie alla doppietta e ad un assist. Un gradino sotto il dirimpettaio rossonero Leao che tocca quota 14 realizzando una doppietta con una delle sue discese e perfino con un colpo di testa. Alle loro spalle Kouamè, sorprendentemente rilanciato da Italiano, che tocca quota 11,5 grazie ad un assist e una rete esattamente con il salernitano Dia. Menzione speciale per Mota del Monza; per lui un bel 7,5 in pagella che diventa 10,5 grazie al pallone messo alle spalle di Terracciano. Tanti gli attaccanti che “beccano” un 5 di fantamedia. Tra questi segnaliamo Caputo e Immobile, due vecchie conoscenze che per una volta finiscono dalla parte sbagliata della lavagna.