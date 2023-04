Inter-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Si riparte dal pareggio dello Stadium

Ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, in programma questa sera alle 21 allo stadio San Siro di Milano. Entrambe obbligate alla vittoria per superare il turno e approdare alla finale di Coppa Italia – in programma il prossimo 24 maggio all’Olimpico di Roma – contro la vincente tra Fiorentina e Cremonese. In caso di pareggio, con qualsiasi numero di reti, dopo l’eliminazione della regola del gol fuori casa, il match proseguirà ai tempi supplementari (e in caso persistenza del risultato si andrà ai calci di rigore). Dunque, tutto in parità dopo l’andata terminata per 1-1, lo scorso 4 aprile all’Allianz Stadium, con reti di Cuadrado, per i bianconeri, e Lukaku, per i nerazzurri. L’incontro sarà visibile in diretta su Canale5 e in streaming su Medieset Infinity, con telecronaca affidata a Massimo Callegari e commento di Massimo Paganin.

Le probabili formazioni: