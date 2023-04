Inzaghi: “Partita intensa fino alla fine. Con Allegri c’è grande rispetto”

Queste le parole di Inzaghi a Sportmediaset dopo l’1-0 di San Siro:

Qual è il punto di forza dell’Inter in Coppa?

“Bellissima partita, corretta e intensa fino alla fine. Abbiamo meritato la finale nell’arco delle due partite, siamo molto contenti perché volevamo tornare a Roma e ci torneremo. Abbiamo 10 partite da qui alla fine, speriamo ce ne sia una in più. Ci godiamo la serata, bravi ragazzi perché giocare a questi ritmi non è semplice”.

Questo è l’approccio giusto della sua squadra?

“I ragazzi sono stati bravissimi, hanno fatto una grande partita. Non abbiamo mai perso un metro contro una squadra di grande qualità rimanendo sempre uniti. Ci siamo abbassati da squadra vera ma li abbiamo anche presi alti, anche quelli che sono entrati hanno fatto bene. Mi porto sensazioni ottime”.

Acerbi dà tanto a questa squadra.

“Assolutamente sì. Con un po’ di fatica dirigenti e società mi hanno accontentato. E’ un giocatore che conosco con grandi qualità dentro e fuori dal campo. Ci sta dando una grande mano coi compagni facendo un ottimo percorso nelle Coppe”.

Con Lautaro e Barella al 100% l’Inter ha ritrovato la cattiveria e la continuità, sembra possano sempre spostare gli equilibri.

“Sono giocatori importantissimi con qualità fisiche e tecniche elevatissime. Ma sarebbe riduttivo parlare dei giocatori, in questo momento a parte Skriniar ho tutta la rosa a disposizione. Per quattro mesi sono rimasto senza Lukaku e Brozovic che sappiamo quanto siano importanti”.

Quando ha salutato Allegri lui ha detto Champions. Complimenti o in bocca al lupo?

“Penso abbia fatto i complimenti per le semifinali. Con lui c’è grande rispetto, ci confrontiamo da tanti anni”.