Milan, Giroud migliora: il francese vuole esserci contro la Roma

La vittoria contro il Lecce ha ridato morale alla squadra di Stefano Pioli: il Milan, dunque, è risalito al quarto posto a pari punti con la Roma, che occupa la quinta piazza. La squadra rossonera, dopo aver raggiunto la semifinale di Champions League, vorrebbe finire il campionato tra le prime quattro posizioni per poter disputare la prossima edizione della massima competizione europea. Proprio sabato 29 aprile 2023 allo Stadio Olimpico andrà in scena il big match tra i giallorossi e il Diavolo, uno scontro diretto fondamentale per raggungere la qualificazione alla Champions League.

Milan, Giroud regolarmente in campo contro la Roma

In vista della partita di sabato 29 aprile contro la Roma, Stefano Pioli può tirare un sospiro di sollievo: per il match che potrebbe decidere chi tra i giallorossi e il Milan, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud potrebbe recuperare. Il francese ha saltato la gara contro il Lecce per un’infiammazione al tendine d’achille, ma starebbe migliorando: dunque, contro la squadra di José Mourinho dovrebbe essere regolarmente in campo.