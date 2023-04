Rayo Vallecano-Barcellona, le probabili formazioni e dove vederla

Il Barcellona ospite del Rayo Vallecano

Barcellona, sempre più vicino al titolo, ospite del Rayo Vallecano, questa sera, alle 22, allo stadio Teresa Rivero di Madrid. Blaugrana, con undici punti di vantaggio sul Real Madrid secondo in classifica, vogliono chiudere la questione e mettere un sigillo definitivo sul campionato nella trasferta contro il Rayo. Tuttavia, i padroni di casa, avversario non semplice, cercheranno i tre punti per mantenere la buona posizione in classifica e per giocarsi un posto alla prossima Conference League (lontana 6 punti). Il match sarà disponibile in esclusiva DAZN.

Le probabili formazioni:

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, Fran García; Valentín, Ciss; Palazon, Trejo, Á. García, Camello. All. Iraola