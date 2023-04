Roma, l’importanza di Smalling: la difesa va in tilt senza l’inglese

Dopo la vittoria contro il Feyenoord, che è valsa l’accesso alla semifinale di Europa League, la Roma è inciampata a Bergamo, facendosi raggiungere dal Milan: il quarto posto, in questo modo, torna in discussione. E’ raro vedere la squadra giallorossa prendere tre reti in una sola partita, ma l’Atalanta è stata in grado di srfuttare le assenza dei giallorossi.

Roma, le statistiche del reparto difensivo

La squadra di José Mourinho, infatti, ha dimostrato di avere un doppio volto, ovvero quello con Chris Smalling e quello senza il difensore, che è stato costretto ad uscire nella gara di ritorno contro il Feyenoord, e che rischierà di saltare anche il ritorno con il Bayer Leverkusen. In Europa League l’ex calciatore del Manchester United è sceso sempre in campo, mentre le uniche due gare che ha saltato in Serie A sono state quelle contro la Cremonese e contro l’Atalanta: nel primo caso i giallorossi hanno perso allo Zini con il punteggio di 2-1, mentre contro i bergamaschi hanno subito tre reti; un dato che fa riflettere se consideriamo che la Roma ha preso solamente 29 gol in campionato. Mourinho, dunque, spera che il Smalling recuperi il prima possibile, in modo da poter tornare una retroguardia che nel match di lunedì 24 aprile è apparsa in difficoltà.