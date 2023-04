Vincono Inter e Milan, steccano Roma e Lazio.

Stavolta tocca alle romane steccare in questa strana e pazza corsa verso l’Europa dei “grandi”, un ‘Europa che già quest’anno, molto a sorpresa ci sta vedendo protagonisti con ben cinque squadre semifinaliste nelle tre competizioni continentali e soprattutto la certezza che almeno una (Milan o Inter) si batterà fino all’ultimo appuntamento per la Coppa dalle grandi “orecchie”! La concomitanza delle Coppe ha inciso nelle settimane scorse sul cammino delle pretendenti alla Champions, anche se stavolta a fallire per prima, nell’anticipo di sabato, è stata proprio la Lazio che assieme all’Atalanta ha già abbandonato le sue velleità europee. Gli orobici hanno invece inflitto alla Roma la sconfitta che ha chiuso la giornata, cristallizzandone la posizione in una classifica resa ancor più compatta dalla momentanea restituzione dei 15 punti alla Juventus, peraltro ferma al palo per la terza volta consecutiva. Accomuna le formazioni capitoline questa settimana un trattamento non proprio di riguardo da parte della classe arbitrale con Irrati e Ghersini protagonisti di una linea di condotta troppo morbida nei confronti dei difensori di Torino e Atalanta, in particolare per il fallo di Palomino su Dybala da una parte e per i ripetuti interventi di Singo passati inosservati dall’altra… Nel caso dei biancocelesti comunque resta la sensazione di una squadra che non sia riuscita a superare i “trabocchetti” disseminati da Juric anche alla luce di una prestazione ben al di sotto delle ultime gare, mentre per la Roma l’alibi dei supplementari vittoriosi contro il Feyenoord, al quale si aggiunge qualche infortunio di troppo, resta assolutamente valido. Il Milan ha confermato il trend positivo iniziato a livello prestazionale già contro il Bologna, regolando il Lecce grazie ad un super Leao che sembra entrato nuovamente in forma proprio nel momento cruciale e decisivo della stagione; analogo discorso sull’altra sponda dei navigli dove torna prepotentemente protagonista Lukaku, autore di una doppietta che mette in risalto le sue caratteristiche più note: dirompente forza fisica e precisione nella battuta a rete.

Juventus ancora al palo; per il Napoli è giunta l’ora della festa scudetto

L’attesa era alta nonostante la differenza in classifica ne svuotasse un po’ i contenuti, ma la sfida tra Juventus e Napoli non ha deluso, polemiche comprese. Nella fattispecie la gara è risultata abbastanza bloccata, quantomeno a livello di occasioni da rete, ma ha comunque confermato le indicazioni della vigilia: azzurri più sciolti e spregiudicati nella conduzione della palla e nel tenere l’iniziativa, bianconeri attenti a non prenderle cercando di colpire alla prima possibilità. Il che si sarebbe puntualmente verificato con la rete nel finale di Di Maria annullata dal Var per un fallo a centrocampo su Lobotka. Il guizzo conclusivo di Raspadori racchiude in un solo gesto tecnico il sale di una campionato quasi perfetto da parte della compagine “spallettiana”. La prossima giornata potrebbe a questo punto assegnarle il tricolore in maniera ufficiale qualora i partenopei superassero la Salernitana e nel contempo la Lazio non riuscisse ad espugnare la Milano nerazzurra.

Il Verona macina punti preziosi; tremano Spezia e Lecce

Ormai riaperta da alcune settimane, la lotta per la salvezza registra un altro deciso balzo in avanti da parte dell’Hellas Verona che stavolta mette sotto il Bologna, una delle formazioni più in forma, grazie alla splendida doppietta di Verdi, un giocatore spessissimo fermo ai box per vari infortuni, ma che di tanto in tanto riesce a regalare preziosissime perle del suo importante talento. A temere a questo punto sono soprattutto il Lecce, in grave crisi di risultati ormai da settimane, e lo Spezia, che continua a gettare al vento opportunità per chiudere un discorso che pareva archiviato e che invece è tornato tremendamente d’attualità…