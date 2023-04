West Ham-Liverpool, le probabili formazioni e dove vederla

Liverpool di Klopp per continuare il buon momento

Liverpool ospite degli Hammers nella 33esima giornata di Premier League, in programma questa sera alle 20.45 all’Olympic Stadium di Londra. I Reds, grazie agli ultimi due risultati positivi, si sono avvicinati (con una partita in meno) alla zona Europa, con il Tottenham, squadra attualmente qualificata alla prossima Europa League, distante soltanto tre punti. Liverpool che vuole continuare a vincere e tentare una grande rimonta in classifica, ma di fronte c’è il West Ham che vuole ottenere una vittoria per allontanare definitivamente lo spauracchio retrocessione, lontana 6 punti. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Football in streaming su Now e Sky Go.

Le probabili formazioni:

WEST HAM (4-3-3): Fabianski; Coufal, Zouma, Aguerd, Cresswell; Soucek, Rice, Paqueta; Bowen, Antonio, Benrahma