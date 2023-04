Allegri: “Ci siamo addormentati e abbiamo preso gol. Chiesa si è dato da fare”

Queste le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sportmediaset al termine della sfida persa contro l’Inter a San Siro.

Quali sensazioni le rimangono stasera?

“Abbiamo fatto un primo quarto d’ora addormentati e abbiamo preso gol, ma nel complesso abbiamo fatto una buona partita. Non abbiamo segnato e siamo usciti dalla Coppa Italia”.

Siete un po’ scarichi?

“Bisogna ricaricare le energie e rimboccarsi le maniche. Abbiamo la Lazio a due punti e dobbiamo tenere a distanza la Roma e il Milan”.

Come mai Danilo non dall’inizio?

“Ha giocato tutte le partite, mentre Bonucci stava meglio e doveva rientrare. Non siamo riusciti a ribaltare il risultato, ci abbiamo provato ma bisogna aumentare attenzione e cattiveria”.

In avanti siete poco pericolosi.

“Per 60 minuti abbiamo fatto una buona partita contro un’Inter forte. Bisogna essere forti in questo momento, ce ne capitano di ogni. Col Napoli abbiamo preso un gol da polli, l’andata l’avete vista tutti. Tutto passa e alla fine le cose tornano”.

Qual era il suo piano partita?

“Nell’intervallo ho cambiato perché loro si sono abbassati e ci serviva più presenza in area. C’era bisogno di far recuperare Milik, Chiesa si è dato da fare però abbiamo buttato via troppe palle. Dobbiamo tenere le spalle larghe e andare avanti”.