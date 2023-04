Calciomercato Inter, la rivelazione di Romano: “La permanenza di Inzaghi dipende da una sola condizione”

La squadra di Simone Inzaghi ha raggiunto la finale di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo grazie alla vittoria contro la Juventus: la semifinale di ritorno è stata decisa dal gol di Federico Dimarco su assist di Nicolò Barella. Nel frattempo, dopo una stagione di alti e bassi, l’Inter sta riflettendo sul mercato in vista della prossima stagione.

Inter, Romano afferma: “Credo che Dumfries vada via, Onana…”

In merito al futuro di Inzaghi, e non solo, è intervenuto Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, in diretta su Twitch: “Per me l’allenatore nerazzurro ha pochissime possibilità di essere confermato. Pochissime vuol dire conquista della Champions League di Istanbul, più quarto posto in campionato; solamento così può restare l’allenatore dell’Inter“. L’esperto di calciomercato, inoltre, ha rivelato il futuro di altri due calciatori della Beneamata: “Dumfries penso che vada via, in quanto, da quello che so, ha cambiato agente per trasferirsi. Su Onana, invece, non ho grandi novità; la pista Chelsea non è così’ avanzata, in quanto il club lodinese al momento ha altre priorità”.