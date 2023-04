Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Retegui | Marotta ha pronto l’asso nella manica

In casa Inter si torna a parlare di Mateo Retegui, attaccante di Mancini che sogna di giocare in Italia e che ha sempre dichiarato di volere i nerazzurri nonostante sul calciatore ci sia mezza Europa. Questo il punto fatto da Calciomercato.com.

Calciomercato Inter, Retegui tra Inzaghi e Eintracht: chi la spunterà?

“Mateo Retegui ha dato priorità alla Serie A e all’Inter che è in netto vantaggio su tutta la concorrenza, anche sull’Eintracht Francoforte, per acquistarlo in estate. Prima di poter intavolare una trattativa concreta su cifre che sono salite a circa 20 milioni di valutazione, tuttavia, servirà una mossa del Tigre che vanta il diritto di acquisto del restante 50% del suo cartellino dal Boca Juniors per 2,5 milioni di euro. Solo allora si potrà trattare magari inserendo il cartellino di Colidio nell’affare”, si legge.