Calciomercato Juventus, frenata su Milik: bisgonerà attendere giugno

La sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter lascia la squadra di Massimiliano Allegri appesa ad un filo: la possibilità di qualificarsi in europa, in caso di penalizzazione in campionato, dipenderà dalla strada che la Juventus farà in Europa League. La vittoria del trofeo, infatti, garantirebbe l’accesso come testa di serie alla prossima edizione della Champions League: un obiettivo che i tifosi juventini vorrebbero che la propria squadra del casa portasse a casa, in quanto un successo in una competizione europea manca da parecchio tempo. Nel frattempo, in ottica mercato, c’è stata una frenata su Arkadiusz Milik.

Juventus, valutazioni sul riscatto di Milik

Nel mezzo di una stagione particolare, la Juventus, per via delle vicende giudiziarie, non sa come programmare il mercato per la prossima annata: proprio per questa ragione, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, avrebbe deciso di aspettare prima di formalizzare il riscatto di Arkadiusz Milik, in quanto il polacco non ha mantenuto il rendimento iniziale. Nei prossimi mesi capiremo le intenzioni della Vecchia Signora in merito al riscatto dell’ex attaccante del Napoli.