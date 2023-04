Calciomercato Juventus, occhi su Barco: bianconeri pronti ad anticipare la concorrenza

Per il mercato della prossima stagione della Juventus tanto dipenderà dalle vicende giudiziarie che stanno tenendo con il fiato sospeso i tifosi bianconeri. Nonostante ciò la dirigenza della Vecchia Signora starebbe programmando il futuro: uno dei reparti su cui bisogna porre rimedio è quello dei terzini, che da anni rappresenta l’anello debole di Madama.

Juventus, emissari bianconeri pronti a volare in Argentina per Barco

In virtù di ciò, gli emissari della Juventus, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbero pronti al viaggio in Argentina: l’obiettivo sarebbe quello di instaurare dei dialoghi con gli agenti di Valentin Barco, in forza al Boca Juniors, il quale è seguito anche dal Manchester City. Per questa ragione la Vecchia Signora vorrebbe anticipare tutti e, dunque, starebbe programmando l’incontro con i rappresentanti del calciatore per provare ad arrivare ad un accordo. Nei prossimi mesi vedremo se la fascia difensiva sinistra bianconera parlerà ancora sudamericano.