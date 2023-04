Calciomercato Juventus, rinnovo automatico per il big: lo rivela Moggi

In caso di qualificazione alla Champions scatterà in automatico il rinnovo di Allegri

In questi mesi si è parlato molto del futuro del tecnico livornese, che è legato alla Juventus da un accordo lungo. Nonostante questo si è ipotizzato un cambio in panchina in estate, con Antonio Conte e Zinedine Zidane indicati come suoi possibili successori, ma secondo Luciano Moggi, Allegri rimarrà.

Juventus, Allegri fino al 2027

Moggi rivela che “con la qualificazione alla prossima Champions, scatterà un rinnovo automatico, fino al 2027, per Allegri”. Notizia che ad alcuni tifosi juventini non è piaciuta, viste la stagione deludente.