Calciomercato Lazio, i biancocelesti pronti ad offrire 30 milioni per l’attaccante

Santiago Gimenez: è questo il nome su cui la Lazio sta puntando. Nelle scorse ore si era parlato di un forte interesse dei biancocelesti verso l’attaccante del Feyenoord. Secondo la stampa messicana sul calciatore ci sarebbero anche Atletico Madrid e Inter, data l’ottima stagione che il 22enne sta disputando. I capitolini conoscono bene la punta sudamericana, avendo affrontato gli olandesi ai gironi di Europa League. Nel doppio scontro, inoltre, Gimenez è stato protagonista assoluto con 3 goal segnati.

Calciomercato Lazio, pronta l’offerta per l’attaccante

Stando a quanto riportato da Gibrán Araige, giornalista messicano di TUDN, la Lazio sarebbe pronta ad accaparrarsi le prestazioni di Santiago Gimenez. Secondo l’emittente statunitense, i biancocelesti potrebbero offrire fino a 20 milioni di euro per il calciatore del Feyenoord. Per ora non vi è stata alcuna offerta ufficiale da parte della dirigenza capitolina, ma la Lazio potrebbe aver trovato il nome giusto per rinforzare il proprio attacco.