Calciomercato Lazio, l’alternativa a Immobile è una conoscenza della Roma | Il nome

La Lazio è sempre alla ricerca di un vice Immobile per la prossima stagione. I biancocelesti non vogliono più sbagliare acquisti e starebbero lavorando ad un grande colpo in attacco, che è una fresca conoscenza della Roma.

Calciomercato Lazio, i biancocelesti sognano un grande colpo

Si perchè Santiago Gimenez ha appena terminato la doppia sfida con i giallorossi di Europa League e piace a mezza Europa. Secondo quanto riportato dai media iberici la Lazio è forte sul calciatore e sarebbe disposta ad offrire 20 milioni di euro al club olandese anche se sul calciatore c’è sempre l’interesse di Inter e Atletico Madrid.