Calciomercato Lazio, occhi su Zielinski: ma il centrocampista vuole restare al Napoli

Nonostamte la stagione sia ancora nel vivo, la Lazio sta cercando di programmare il futuro: per questa ragione Claudio Lotito e Igli Tare starebbero pensando, su richiesta di Maurizio Sarri, di rinforare il reparto mediano. A metà campo, infatti, a parte Vecino, il tecnico toscano utilizza poco gli altri uomini per il turnover: i dirigenti biancoceleseti, dunque, vorrebbero accontentarlo con l’arrivo a Roma di un suo pupillo.

Lazio, sfuma l’obiettivo Zielinski?

Per la prossima stagione, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League, Maurizio Sarri avrebbe chiesto un ampliamento della rosa: ecco il motivo per cui Igli Tare starebbe lavorando per consegnare al tecnico toscano un centrocampista di spessore. L’obiettivo dei biancocelesti sarebbe Piotr Zielinski, il quale, nonostante un contratto in scadenza, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, vorrebbe rimanere al Napoli. Il polacco, però, dovrebbe accettare una decurtazione dell’ingaggio, motivo per cui la Lazio crede nel suo acquisto.