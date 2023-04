Calciomercato Lazio, scambio di attaccanti con il Sassuolo per la Champions

La Lazio è pronta a costruire una squadra in grado di affrontare al meglio la Champions League del prossimo anno: Sarri ha bisogno di rinforzi e valide alternative per evitare di ripetere il percorso disastroso nelle coppe di questa stagione. Uno dei nomi individuati dal tecnico toscano è quello di Domenico Berardi, per il quale si prospetta uno scambio di attaccanti con il Sassuolo.

Calciomercato Lazio, ipotesi scambio Berardi-Cancellieri con il Sassuolo

Come riporta il Corriere dello Sport, la richiesta per Berardi quest’estate era di 40 milioni. Così Lotito sta pensando di abbassare il costo inserendo una contropartita: l’idea è quella di provare a mettere dentro Matteo Cancellieri, già cercato dal Sassuolo prima che arrivasse alla Lazio. La Lazio infatti si sta guardando intorno per cercargli una sistemazione, o in prestito per farlo giocare con continuità in un club che può valorizzarlo o a titolo definitivo inserendolo in qualche scambio.