Calciomercato Milan, dubbi sul futuro di Ibra | Lo scenario possibile

Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso rossonero, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it dove ha parlato del futuro del Zlatan Ibrahimovic. Questo uno stralcio delle sue parole.

“Il ragazzo è maturo, sa benissimo cosa fare. Quest’anno praticamente non ha giocato. A me piacerebbe rivedere Maldini, Baresi o Van Basten in campo. Purtroppo però non è possibile, ad un certo punto della vita si deve dire basta. Quel giorno sarà triste, perché non avremo più un grandissimo campione in campo”.