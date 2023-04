Calciomercato Milan, la Salernitana punta al doppio colpo I Tre i calciatori in ballo

La Salernitana è a un gradino dalla salvezza. I granata hanno un margine tranquillizzante sulla zona pericolo, anche se la guardia non può essere abbassata. L’attività del ds De Sanctis, però, è già frenetica sul mercato. La permanenza nella massima serie sarà l’obiettivo anche del prossimo campionato.

In un clima di sostenibilità, i granata sono alla ricerca di profili giovani per rinforzare la rosa. De Sanctis ha messo nel mirino il Milan, complice la presenza di alcuni giocatori che non rientrano ne piani o che hanno bisogno di fare esperienza.

Calciomercato Milan, Adli e Colombo le chiavi per Mazzocchi?

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, sono Yacine Adli e Lorenzo Colombo i due oggetti del desiderio. Per arrivarci, la Salernitana sarebbe disposta a mettere sul piatto il cartellino di Pasquale Mazzocchi.

Complice la sua duttilità, Mazzocchi sarebbe l’ideale vice di Theo Hernandez. Qualcosa bolle in pentola, Milan e Salernitana stanno discutendo di una interessante sinergia.