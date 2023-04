Calciomercato Milan, nuova idea per l’esterno offensiva: occhi in casa Sassuolo

In merito alla prossima stagione il Milan starebbe cercando di rinforzare il reparto offensivo: occhi in casa Sassuolo

La squadra di Stefano Pioli deve dare continuità alle ultime prestazioni: la vittoria contro il Lecce ha ridato morale ad un Milan che in campionato sembrava non riuscire a ritrovare la retta via. Contro la Roma sarà una partita fondamentale per il quarto posto, in quanto le due compagini si trovano a pari punti e, dunque, la vittoria di una delle due squadre potrebbe rappresentare una batosta per l’altra. Nel frattempo, dato che il problema della squadra rossonera è stato quello di avere una panchina troppo corta, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno cercando di rinforzare la rosa.

Calciomercato, idea Laurienté per l’attacco

Per questa ragione il Milan vuole rinforzare il reparto offensivo: secondo quanto riportato da Sportmediaset, data anche la situazione di Rafael Leao, la squadra rossonera starebbe monitorando con attenzione Laurienté del Sassuolo. La crescita avuta dall’ex calciatore del Lorient è stata apprezzata da Maldini e Massara, i quali starebbero valutando se sferrare o meno l’attacco all’esterno offensivo neroverde.