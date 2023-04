Calciomercato Milan, spunta l’idea a centrocampo: Maldini lo segue

Il Milan sta facendo molto bene sia sul versante campionato, per non parlare della Champions League dove ha raggiunto la seminale. La soddisfazione degli eventi, però, non copre il fatto di dover revisionare la rosa a fine stagione. CDK ha deluso le aspettative, perciò bisognerà trovare una soluzione nel mercato estivo. E Maldini ne ha una pronta.

Milan, ecco Lliman Ndiaye

Il fantasista di origini francesi, Lliman Ndiaye, ha avuto tante richieste in questi mesi, ma il Milan potrebbe avere la meglio anticipando la folta concorrenza. Ha imparato a dribblare gli avversari proprio grazie agli insegnamenti del ballo: un movimento sincronizzato e coordinato che gli aperto le porte del calcio che conta.