Calciomercato Napoli, l’attaccante verso la cessione | Spalletti perde un pezzo

Il Napoli prepara la festa Scudetto già nella prossima giornata in caso di vittoria contro la Salernitana e conseguente sconfitta o pareggio della Lazio a Milano contro l’Inter, ma i pensieri di Giuntoli sono anche rivolti al mercato, in particolare a quei giocatori che potrebbero partire a fine stagione.

Calciomercato Napoli, Lozano ha deluso: verso l’addio a fine stagione

Come riporta la Gazzetta dello Sport, legato agli azzurri da un contratto fino al 2024 con lo stipendio più alto della rosa insieme a quello di Victor Osimhen (4,5 milioni di euro), Hirving Lozano va verso la cessione in estate. I numeri fin qui di Lozano infatti sono stati insufficienti, con soli 4 gol e 4 assist in 38 presenze.