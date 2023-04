Calciomercato Roma, Tiago Pinto valuta il terzino sinistro: le novità

La Roma pensa al futuro e muove i primi passi per la nuova rosa

Continua ad essere rovente il calciomercato dei giallorossi che lavorano ad un incredibile colpo in arrivo dal Borussia Dortmund. Pinto sta monitorando da tempo il giocatore e le probabilità che si possa intavolare una trattativa nelle prossime settimane, è molto alta.

Roma, Pinto pesca dal Dortmund

Tiago Pinto ha messo nel mirino il terzino sinistro del Borussia Dortmund, Raphaël Guerreiro, difensore portoghese dotato di grande velocità e tecnica, ormai da molti anni in Bundesliga. Il contratto in scadenza a giugno sta convincendo i giallorossi ad accelerare per portarlo a Roma il prossimo anno.