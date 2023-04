Finisce 0-0 tra Fiorentina e Cremonese, i viola volano in finale di Coppa Italia

Fiorentina Cremonese, risultato, tabellino e highlights del match

La Fiorentina raggiunge l’Inter nella finale di Coppa Italia in programma a Roma il prossimo 24 maggio. Ai toscani è bastato lo 0-0 al ‘Franchi’ contro la Cremonese nella semifinale di ritorno per passare il turno. La partita d’andata infatti era stata vinta 2-0 dai viola grazie ai gol di Cabral e Nico Gonzalez. Con questo risultato la squadra di Italiano accede di diritto anche alla Final Four di Supercoppa italiana.

Marcatori:

Assist:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor (64’ Ranieri), Biraghi; Mandragora, Castrovilli (83’ Amrabat); Ikonè (64’ Sottil), Barak, Nico Gonzalez (90’+1 Kouamé); Cabral. All. Vincenzo Italiano

Cremonese (4-3-2-1): Sarr; Sernicola, Ferrari, Lochoshvili, Quagliata (67’ Buonaiuto); Pickel, Meitè, Ghiglione (46’ Valeri), Galdames, Okereke (56’ Dessers); Afena-Gyan (70’ Castagnetti). All. Ballardini

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Ammoniti: 21’ Ghiglione, 39’ Dodò, 59’ Igor, 82’ Sernicola

Espulsi:

FIORENTINA CREMONESE HIGHLIGHTS