Juventus, scendono le quote per l’esonero di Allegri entro fine stagione

Sconfitta con il Sassuolo, sconfitta con il Napoli e sconfitta con l’Inter: tre sconfitte che bruciano e che hanno destabilizzato ancor di più l’ambiente juventino, già di suo poco stabile. Max Allegri è in bilico e quasi certamente lascerà la Juventus. La domanda, però, è quando l’allenatore toscano lascerà la panchina bianconera.

Juventus, ecco chi potrebbe sostituire Allegri

Dopo il ko subito a ieri a San Siro le quote di un esonero di Max Allegri entro la fine della stagione si sono dimezzate, passando da 15 a 7,50. Secondo quanto riportato da Agipronews, la Juventus punterebbe su Conte o Zidane per sostituire il classe 1967, anche in vista delle semifinali di Europa League e del rush finale in campionato che vede coinvolta la Juventus nella lotta per la Champions League