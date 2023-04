Marika Fruscio, nuovo spogliarello per lo scudetto?

La bellissima Marika Fruscio più volte ha mostrato il suo amore per il Napoli, indimenticabile per i suoi fans lo spogliarello per la Coppa Italia. Ora in arrivo lo scudetto, nuovo streap in vista? La Marika nazionale promette sorprese, i followers pronti ad infiammare il web.

