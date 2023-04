Milan, Giroud si riprende l’attacco I Fuoco alle polveri per il rush finale

La parentesi Rebic si è chiusa dopo il Lecce. Contro la Roma, Olivier Giroud è pronto a tornare al centro dell’attacco del Milan. Il francese ha smaltito il problema al polpaccio che lo ha costretto a saltare la gara con i salentini.

Per festeggiare il recente rinnovo di contratto, Giroud vuole bagnare con il gol la gara dell’Olimpico. Di fronte, una Roma diretta avversaria per la qualificazione alla prossima Champions League.

Milan, Giroud per i gol Champions

Un traguardo che vale molto per i giallorossi, insieme al cammino in Europa League. Un obiettivo anche per il Milan, non solo sportivo. I 60 milioni che si porta in dote, infatti, ne fanno una necessità e un toccasana per il bilancio.

Giroud è la colonna portante su cui Pioli affida le speranze del Milan. Per i suoi gol passa il destino rossonero.