Roma, arrivano novità su Dybala in vista del Milan

Nulla di grave per Dybala, l'argentino può esserci contro il Milan

La Roma si appresta alla delicata sfida di sabato contro il Milan con molte incognite di formazione visti gli infortuni soprattutto nel reparto arretrato: uno dei temi caldi sarà la presenza o meno di Paulo Dybala dopo il duro colpo subito da Palomino nel finale di Atalanta-Roma.

Roma, Dybala può essere recuperato per sabato contro il Milan

Come riportato da Sky Sport, la caviglia di Dybala sta molto meglio e l’argentino può essere recuperato per la sfida contro gli uomini di Stefano Pioli. Sabato mattina la Joya farà un ultimo test per capire se potrà iniziare dal primo minuto o dalla panchina, ma Josè Mourinho potrà contare sul numero 21.